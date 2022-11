Le Canada veut accueillir un demi million d’immigrants en 2025

Le pays qui compte près de 40 millions d’habitants souhaite notamment répondre aux pénuries de main-d’oeuvre dans plusieurs secteurs comme les soins de santé, la manufacture ou encore les domaines technologiques et de l’ingénieurie.

Le Canada a rehaussé ses seuils d’immigration avec comme objectif d’accueillir 500.000 nouveaux arrivants chaque année d’ici 2025 afin de compenser un manque de main d’oeuvre criant, a annoncé mardi le ministre de l’Immigration.

Plus de 900.000 postes sont actuellement à pourvoir dans de nombreux secteurs du pays. Le chômage a également atteint des niveaux historiquement bas au cours des derniers mois, s’établissant à 5,2% en septembre. Afin d’y pallier, Ottawa prévoit donc d’accorder la résidence permanente à 465.000 personnes en 2023 (soit 18.000 de plus que précédemment), 485.000 en 2024 (soit 34.000 de plus) et 500.000 en 2025.

Bfmtv