Le Cabinet de l’UDC en tournée de sensibilisation sur la prochaine rentrée scolaire

En tournée de sensibilisation dans les îles de l’Union des Comores sur la rentrée universitaire 2021-2022, une délégation du Cabinet de l’Université des Comores (UDC) a été reçue, ce mardi 28 septembre à Dar-Nadjah, par le Gouverneur Anissi Chamsidine.

Elle est composée de Dr Aboubacar Boina et de Dr Ahamada Salim Badaoui, respectivement Directeur de cabinet du président de l’UDC et S. G de cette Institution.

Selon la délégation, leur objectif est de sensibiliser les différents acteurs (enseignants, étudiants et parents d’élèves) pour une meilleure participation des uns et des autres, car l’UDC compte « développer les œuvres universitaires comme le transport, le logement, les activités sportives et le travail des bibliothèques, etc. »

Considérant qu’actuellement l’UDC compte 15.000 étudiants, a rappelé Dr Aboubacar Boina, le Gouverneur de Ndzuwani lui a fait part de son point de vue, dont la professionnalisation de l’enseignement.

