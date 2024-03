Latuf Madi: De l’or au bronze, une nouvelle ére pour la lutte Comorienne

Le 21 mars 2024, le monde sportif a tourné son regard vers Alexandrie, en Égypte, où le Championnat d’Afrique 2024 de lutte a été le théâtre d’un exploit remarquable pour les Comores. Latuf Madi, un athlète originaire de Mayotte, s’est illustré en remportant la médaille de bronze en lutte gréco-romaine dans la catégorie des -60 kg. Cette performance fait de lui le premier lutteur comorien à monter sur le podium d’une compétition continentale, marquant un tournant historique pour la lutte dans son pays.

Cette consécration vient après son triomphe aux Jeux des îles en 2023, où il a décroché l’or, affirmant ainsi sa position de leader dans la discipline. Sur les réseaux sociaux, Madi a partagé sa fierté: «Je suis le premier lutteur de l’histoire comorienne à gagner une médaille continentale. Je l’ai fait après m’être battu avec fierté et honneur pour le drapeau comorien».

L’engagement et la détermination de Latuf Madi lui ont valu le soutien inconditionnel de son gouvernement et du Comité national olympique. Ce soutien est crucial alors qu’il se prépare pour le prochain grand défi: les qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ces qualifications, qui ont débuté le 20 mars, sont l’occasion pour Madi de poursuivre sur sa lancée et de viser plus haut pour la lutte comorienne.

Le parcours de Madi n’est pas seulement une série de succès; c’est aussi une histoire de persévérance. En moins de huit mois, il a remporté deux distinctions majeures, faisant de lui un modèle de résilience et de dévouement. Malgré ces triomphes, l’athlète de 29 ans reste modeste et concentré sur ses objectifs. «Je peux être fier de mon parcours. Je dois, également, être content quand je regarde, surtout, d’où je viens et où j’ai commencé cette aventure», confie-t-il.

Alors que les qualifications olympiques se poursuivent, Latuf Madi compte sur le soutien de son pays et de sa communauté. Sa quête n’est pas seulement personnelle; elle symbolise l’espoir et l’ambition d’une nation. En visant une qualification aux Jeux Olympiques, Madi ne cherche pas uniquement à écrire son nom dans l’histoire; il aspire à ouvrir un nouveau chapitre pour la lutte comorienne sur la scène internationale.

ANTUF Chaharane