L’Association de lutte contre le cancer chez la femme intensifie ses actions de sensibilisation de proximité pour combattre la maladie

L’Association de lutte contre le cancer chez la femme (Accf) a récemment lancé ses activités de terrain, donnant ainsi le coup d’envoi de sa campagne de sensibilisation. L’événement inaugural a eu lieu le 11 juillet à Mwali, dans le village de Wallah II.

L’Accf, dirigée par sa présidente Zahara Abdallah, a souligné l’importance de cette initiative de sensibilisation de proximité lors d’une récente déclaration. Selon elle, « il est crucial d’aller à la rencontre du public cible afin d’expliquer ce qu’est le cancer du sein et du col de l’utérus, ses symptômes, les mesures de prévention, l’importance du dépistage précoce, ainsi que les gestes d’autopalpation des seins. Ces échanges offrent également une occasion pour les participants de poser des questions sur cette maladie encore taboue dans notre pays. »

Les causeries organisées par l’Accf ont déjà eu un impact significatif, en encourageant un nombre croissant de femmes à se faire dépister. Zahara explique que « les gens viennent nous voir pour poser des questions relatives à la maladie. Pour celles dont le cancer est diagnostiqué et qui nous contactent, nous les accompagnons dans leurs démarches auprès du service d’évacuation sanitaire du ministère de la Santé, connu sous le nom d’Evasan. » Entre mai et mi-juin, l’association a ainsi soutenu cinq patientes en prenant en charge les billets aller-retour entre les Comores et Maurice pour trois d’entre elles.

Il convient de rappeler qu’environ 500 femmes ont subi une mammographie, dont 275 ont été prises en charge par l’Accf. Lors de la première édition de la campagne intitulée « Octobre rose » en 2019, 29 mammographies ont été enregistrées. Pour la deuxième année consécutive, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Accf se lance dans la deuxième cohorte de son projet de « Mise à l’échelle des activités de prévention des cancers du sein et du col de l’utérus en Union des Comores ». Ce projet, qui se déroule de juin à décembre 2023, comprendra entre autres treize causeries réparties sur les trois îles (cinq à Ngazidja, cinq à Ndzuani et trois à Mwali), conformément à un calendrier déjà publié. Il est important de noter que ces activités ne marquent pas le début de la campagne « Octobre rose 2023 », contrairement à ce que l’on pourrait penser. Néanmoins, elles préparent le terrain en amont. Zahara Abdallah a précisé : « Nous allons nous rendre dans des villages à la rencontre de la population et profiter de cette occasion pour rappeler que, comme chaque année en octobre, il y aura des mammographies à prix réduit. »

L’Accf poursuit ainsi son engagement dans la lutte contre le cancer chez les femmes, en sensibilisant et en offrant un soutien concret aux patientes diagnostiquées. Grâce à ces efforts continus, l’association espère faire reculer cette maladie et améliorer la santé des femmes aux Comores.



Soibah Said