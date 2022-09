L’assemblée nationale est en deuil

انا الله وإنا إليه راجعون

C’est avec une tristesse immense que le président de l’Assemblée de l’Union des Comores l’honorable Moustadroine ABDOU vient de perdre ce soir un moteur employé de l’Assemblée de l’Union le rédacteur des lois au service juridique feu Abdoulatuf Nadja .

Employé consciencieux respecté tant au niveau intellectuel, feu Abdoulatuf Nadja n’a ménagé aucun effort pour son travail d’un idéal pour accomplir son devoir et pour la prolifération de l’institution. C’est un grand confrère de notre nouvelle génération qui nous quitte définitivement aujourd’hui. L’ensemble de tous les députés de la nation et les personnels de l’Assemblée salue la mémoire de leur feu confrère. Nous adressons nos condoléances particulières de l’île d’Anjouan et sa région qui perd un de ses fils les plus prometteurs.

En cette douloureuse circonstance, l’honorable Moustadroine ABDOU président de l’Assemblée de l’Union, au nom de l’ensemble des députés présente à la famille du défunt, à ses proches, au village de Bandracouni leur sincères condoléances.

Que le grand allah lui accorde une place dans son paradis amine.