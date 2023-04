L’Assemblée nationale des Comores rejette catégoriquement l’accueil des expulsés de Mayotte.

L’Assemblée nationale des Comores s’est réunie hier pour voter une résolution contre l’opération « Wuambushu » à Mayotte. Les députés ont unanimement condamné tout plan d’expulsion des habitants vers les autres îles et demandent l’annulation de l’opération. Le président de l’Assemblée nationale, Moustadroine Abdou, a présidé la séance plénière en présence des élus et membres du gouvernement.

Le rapporteur de la commission des lois, Salim Mohamed Abderemane, a présenté le rapport du projet de résolution. Il a déclaré que l’opération « Wuambushu » était contraire au droit international, portait atteinte à la paix civile à Mayotte et nuisait aux bonnes relations historiques entre la France et l’Union des Comores.

Les députés ont exprimé leur indignation face à cette opération et ont demandé à la France d’y renoncer. L’Assemblée a exprimé son soutien et sa solidarité au président Azali Assoumani et à son gouvernement, dans leur refus d’accueillir les navires transportant des expulsés de Mayotte.

L’Assemblée exhorte le président Azali Assoumani, président en exercice de l’Union africaine, à entamer des négociations directes avec le président français Emmanuel Macron pour mettre fin à cette opération. Le vice-président et porte-parole de l’Assemblée, Mohamed Ahamada Baco, a condamné les propos du premier vice-président Salime Mdéré et a appelé le procureur de la République de Mayotte à engager une action judiciaire contre lui.

