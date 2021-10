Le samedi 2 octobre dernier, à été marqué par la cérémonie de remise officielle des travaux de réhabilitation du Palais du Peuple de Hamramba.

Construit en 1982, soit 7 ans après l’indépendance, l’Assemblée Nationale a été rénovée à trois reprises. Les derniers travaux ont démarré en décembre 2019 et ont été financés par la République populaire de Chine.

« Il s’agit d’une nouvelle occasion, de rendre un hommage vibrant et mérité, à la République Populaire de Chine et saluer à nouveau ses appuis, précieux et multiformes, et ses réalisations continues, depuis les toutes premières heures de l’Indépendance de notre pays.»

Beit Salam