L’assemblée de l’Union des Comores a reçu ce matin le Président sortant du Parlement Panafricain, Son excellence Nkondo Dang Roger

Au fil des discussions, le Président du Parlement Panafricain d’origine camerounaise, est venu porter la candidature malienne pour le poste du Président du parlement Panafricain. À ce titre, il est venu demander aux parlementaires de l’Union des Comores de voter pour Madame Haidara Aïchata Cisse, ancienne candidate aux élections présidentielles du Mali, qui entend être à la tête de l’organe consultatif de l’Union Africaine lors des élections prochaines du bureau du PAP prévues le 27 mai prochain.

Le Président Moustadroine lui a transmis les salutations du Président Azali, ami personnel du Président Nkondo et lui a dit tout son plaisir de le recevoir aux Comores et plus particulièrement à l’Assemblée nationale.

Moustadroine Abdou a rappelé que le Mali et les Comores ont développé d’excellentes relations et il souhaite que la candidate malienne soit élue.

Une délégation composée de 4 parlementaires comoriens et du Directeur de Cabinet du Président de l’Assemblée de l’Union des Comores est attendue le samedi 23 mai 2021 à Johannesburg, siège du PAP.

Assemblée nationale