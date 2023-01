L’artiste Comorien Ibou Black et Zamil son bras droit auraient décidé de rester en France après la fin de leur visa.

Arrivé en France le 23 décembre dernier pour participer au festival des Comores le 24 décembre à la salle L’Hippocampe de Marseille, le natif d’Ousipvo était attendu aux Comores hier 12 janvier. Mais malheureusement le finaliste du concours Nyora aurait décidé de ne pas revenir au pays.

Selon nos informations, Ibou Black compterait organiser une conférence de presse pour se justifier de cette décision car il aurait appris que les personnes voyageés ensemble depuis les Comores dans le cadre de ce festival auraient toutes décidé de ne pas revenir aux Comores. Apparemment, il veut sauver sa peau car pour lui c’est une honte.

Un argument bidon et fallacieux dans la mesure où selon notre source Ibou Black ne savait même pas que d’autres personnes étaient du voyage pour le compte de ce festival à part Zamil Ben Ali, qu’on l’a vu avec lui à la sortie de l’aéroport de Marseille.

En plus, selon aussi notre informateur, les deux autres personnes auraient payé 4 millions KMF chacun pour qu’ils soient insérés dans cette délégation.

Alors comment peut-il imaginer un tel argument pour se justifier ?

Ce serait mieux qu’il se taise et profiter de la vie française au lieu de se ridiculer en public.

Wait and see..

