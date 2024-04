L’armée française s’engage à former l’armée comorienne : une coopération militaire renforcée

Dans un mouvement stratégique visant à renforcer les liens de coopération militaire et de sécurité, le général de corps d’armée Regis Colcombet de la France a effectué une visite officielle aux Comores. Cette démarche souligne l’importance des relations franco-comoriennes et met en lumière l’engagement de la France à soutenir le développement et l’efficacité des forces armées comoriennes.

La délégation française, sous la conduite du général Colcombet, a tenu des discussions approfondies avec des hauts responsables comoriens, y compris le ministre de l’Intérieur Mahmoud Fakridine. Ces entretiens ont culminé avec une audience auprès du président Azali Assoumani, où des questions cruciales de coopération militaire et de sécurité ont été abordées en présence d’importantes personnalités politiques et militaires comoriennes.

Au cœur des discussions, l’accent a été mis sur le renforcement et le développement des capacités des officiers de la police et de l’armée comoriennes. Il a été unanimement reconnu que la formation des militaires et des policiers est primordiale pour leur performance dans toutes les situations. À cette fin, un programme de formation spécifique sera mis en œuvre pour améliorer l’efficacité de la garde côtière comorienne. Cette initiative vise non seulement à améliorer la surveillance des côtes mais aussi à combattre les déversements de déchets dans les eaux territoriales comoriennes et à prévenir divers trafics.

L’engagement ne se limite pas au renforcement des capacités opérationnelles. Il inclut également le soutien au service de santé militaire comorien, avec la mise en place de formations spéciales pour les sapeurs-pompiers du pays. Ces mesures témoignent de la volonté de la France de contribuer à un développement holistique des capacités de défense et de sécurité des Comores.

La coopération opérationnelle entre la France et les Comores est destinée à être renforcée, avec une emphase particulière sur la confiance mutuelle, jugée indispensable pour une collaboration efficace. Ce partenariat stratégique marque une étape significative dans les relations bilatérales, en mettant l’accent sur le développement sécuritaire et la stabilité régionale.

Ce nouvel engagement de la France envers les Comores illustre l’importance de la coopération militaire internationale pour la sécurité régionale. En soutenant la formation et le développement des forces comoriennes, la France joue un rôle clé dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région de l’océan Indien.

Saïd Hassan Oumouri