“L’armée comorienne manque d’éducation”, selon un Azaliste

Témoignage: L’armée Comorienne manque d’éducation.

Cet après-midi, une queue s’est formée à l’entrée de la seule entrée de l’aéroport de Hahaya, une queue de 500 mètres environ, au vu de cette queue, je pensais rater mon vol , inquiet je suis descendu de la voiture, je me suis dirigé vers un caporal chef et lui demande pourquoi cette queue de voiture, qui ralentit la circulation vers Mitsamihouli et l’entrée de l’aéroport.



Je tente de comprendre ce qui se passe, le caporal me demande 《 tu veux quoi,》 ?

Moi je voyage.

Le caporal, ton test PCR ?

Moi , je lui montre l’image du test dans le

téléphone,

Le caporal, tu ne peux pas voyager,

Moi pourquoi, il faut le papier du pcr,

Moi mais voilà dans le téléphone,

Caporal non tu ne rentres pas dans l’aéroport , vas chercher le support papier,

Moi , j’ai mon vol , je rentre.

Caporal, si tu rentres je te tabasse,, cela en présence de mon fils.

Daoud Halifa