Hier, l’ambassade d’Arabie Saoudite à Moroni a organisé une cérémonie de distribution de dattes au Retaj. Cet événement marque la réception annuelle d’un don généreux du roi Salman ben Abdou Al Anziz aux Comores. Cette année, 25 tonnes de dattes, réparties en 3150 cartons, ont été offertes aux associations, écoles et orphelinats du pays. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur saoudien, Atallah bin Zayed Al-Zayed, et de Maisara Adam, commissaire à l’égalité et aux affaires de planification au ministère des Affaires sociales.

Ce don se répartira entre 377 associations : 350 à Ngazidja, 19 à Ndzuani et 8 à Mwali. « Ce n’est pas la première fois que l’Arabie Saoudite soutient les Comores dans divers domaines, comme l’économie ou la politique », a déclaré Maisara Adam, remerciant l’ambassade pour son appui constant. Les relations entre les deux pays continuent de se renforcer, grâce à l’amitié entre les gouvernements comorien et saoudien.

Messoud Ben Daha, directeur de l’association koweïtienne d’aide directe aux Comores, a souligné l’engagement du Royaume d’Arabie Saoudite envers les personnes dans le besoin, rappelant que les Comores ont toujours bénéficié de ce soutien. Cependant, cette aide parviendra-t-elle vraiment aux plus démunis dans un pays où la corruption est un problème persistant ?

Les précédentes distributions ont souvent été critiquées pour leur manque de transparence et de suivi. Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’efficacité réelle de ces initiatives humanitaires. Les cartons de dattes atteindront-ils véritablement ceux qui en ont le plus besoin, ou seront-ils détournés par des réseaux corrompus ?



