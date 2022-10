L’ancien premier adjoint au Maire de Moroni Mohamed Abdallah soiffeine a sauvé un enfant de la noyade.

C’est un acte de courage et de bravoure qu’à réaliser Mohamed Abdallah soiffeine alias Momo cet après-midi.

En effet, Aujourd’hui aux environs de 16h, une jeune petite fille aurait dû perdre la vie dans une piscine d’un hôtel de la place. Mais grâce à la volonté de Dieu et aussi le courage et l’abnégation de Momo, la petite fille est bien saine et sauve. « J’ai déposé mon enfant à un anniversaire au fond de la Terrasse de l’autre côté de la piscine. En voulant partir, j’ai attendu des cris des gens sur place qu’un enfant est entrain de se noyer.

En regardant l’enfant, ce dernier est entrain de couler et perdre connaissance.J’ai essayé de l’attraper à partir du bord seulement, elle était trop loin. Donc j’ai dû plonger avec mon kandou pour sauver la fille », a montré Mohamed Abdallah soiffeine.