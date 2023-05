Lancement imminent des travaux pour les petits ports reliant les îles des Comores.

Le projet de connectivité inter-îles aux Comores, tel qu’il a été conçu initialement, a subi une transformation radicale. Lors d’une récente interview, le coordinateur du projet, Mohamed M’madi Ahamada, a fait part de l’avancement des travaux et de la réhabilitation imminente du port de Bwangoma, prévue pour la fin de l’année. Cependant, cette nouvelle orientation est loin de l’ambition initiale proposée sous le mandat du président Sambi en 2011.

Le projet d’origine, envisagé par le président Sambi, avait une portée bien plus large : non seulement il prévoyait la construction de petits ports pour relier les îles, mais aussi la restauration du port de Moroni et la construction d’un grand port international à Anjouan, plus précisément à Domoni. Ce projet ambitieux a malheureusement été abandonné par les gouvernements successifs pour des raisons politiques.

Le projet actuel, bien que toujours important, se concentre désormais sur la création d’un petit port reliant la Grande Comore et Mohéli. Le grand port à Domoni, ainsi que la restauration de Moroni, n’apparaissent plus dans les plans actuels. Il est donc clair que le projet actuel a perdu beaucoup de l’envergure qu’il avait à l’origine sous le président Sambi.

Malgré cette réorientation, le projet de connectivité inter-îles reste crucial pour améliorer les liaisons maritimes et la sécurité entre la Grande Comore et Mohéli. Avec le soutien de la Banque mondiale, de la Banque islamique et de la Banque africaine de développement, ce projet, bien que réduit, a encore le potentiel de stimuler l’économie et l’intégration entre les deux îles. Cependant, il est essentiel de se souvenir de l’ambition initiale pour envisager le potentiel complet d’une connectivité inter-îles aux Comores.

ANTUF chaharane