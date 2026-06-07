Lancement de la  5e édition  du Festival International Bangwe de l’Oralité (FIBO)

La culture sera à l’honneur dès ce lundi avec l’ouverture de la 5e édition du Festival International Bangwe de l’Oralité (FIBO). Pendant une semaine, le rendez-vous réunira artistes, professionnels de la culture et passionnés autour d’un programme riche en spectacles, scènes de slam, formations, expositions, rencontres et showcases artistiques.
Organisé par l’association Kam’Art Culture, engagée depuis plusieurs années dans la promotion des arts et de la culture aux Comores, le festival s’impose aujourd’hui comme un espace majeur de création, de transmission et d’échanges culturels.
Cette nouvelle édition accueillera des délégations venues d’Afrique notamment du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Burundi, du Togo et de la République Centrafricaine, ainsi que plusieurs experts internationaux des Industries culturelles et créatives (ICC). Une participation qui renforce la dimension internationale de l’événement.
Au-delà de sa programmation artistique, le festival mise sur la formation et le développement du secteur culturel. Des ateliers seront consacrés à l’administration culturelle, à la critique d’art contemporain, à la sonorisation des événements live et au développement des ICC. Des rencontres professionnelles et des conférences autour du patrimoine vivant et des politiques culturelles sont également prévues.
Le public pourra aussi découvrir une exposition de l’artiste peintre comorien Seda, des performances de talents locaux à savoir Faraz, Salam, Yax, Watoro, etc , ainsi que la traditionnelle Grande Nuit de l’Oralité, l’un des moments les plus attendus du festival.
Pour cette 5e édition, le FIBO franchit une nouvelle étape avec le lancement d’un forum culturel international, conçu comme un espace de réflexion, de dialogue et de coopération entre acteurs culturels des Comores et d’ailleurs.
À travers cette initiative, le festival réaffirme le rôle essentiel de la culture, de la parole et du patrimoine vivant comme moteurs de développement et de rapprochement entre les peuples.
Sefrick Abdou
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