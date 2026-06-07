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Lancement de la  5e édition  du Festival International Bangwe de l’Oralité (FIBO)

7 juin 2026 La Rédaction Actualités, Musique 0

La culture sera à lhonneur dès ce lundi avec louverture de la 5e édition du Festival International Bangwe de lOralité (FIBO). Pendant une semaine, le rendez-vous réunira artistes, professionnels de la culture et passionnés autour dun programme riche en spectacles, scènes de slam, formations, expositions, rencontres et showcases artistiques. 

Organisé par lassociation KamArt Culture, engagée depuis plusieurs années dans la promotion des arts et de la culture aux Comores, le festival simpose aujourdhui comme un espace majeur de création, de transmission et d’échanges culturels. 

Cette nouvelle édition accueillera des délégations venues d’Afrique notamment du Sénégal, de la Côte dIvoire, du Burundi, du Togo et de la République Centrafricaine, ainsi que plusieurs experts internationaux des Industries culturelles et créatives (ICC). Une participation qui renforce la dimension internationale de l’événement.

Au-delà de sa programmation artistique, le festival mise sur la formation et le développement du secteur culturel. Des ateliers seront consacrés à ladministration culturelle, à la critique dart contemporain, à la sonorisation des événements live et au développement des ICC. Des rencontres professionnelles et des conférences autour du patrimoine vivant et des politiques culturelles sont également prévues. 

Le public pourra aussi découvrir une exposition de lartiste peintre comorien Seda, des performances de talents locaux à savoir  Faraz, Salam, Yax, Watoro, etc , ainsi que la traditionnelle Grande Nuit de lOralité, lun des moments les plus attendus du festival. 

Pour cette 5e édition, le FIBO franchit une nouvelle étape avec le lancement dun forum culturel international, conçu comme un espace de réflexion, de dialogue et de coopération entre acteurs culturels des Comores et dailleurs. 

À travers cette initiative, le festival réaffirme le rôle essentiel de la culture, de la parole et du patrimoine vivant comme moteurs de développement et de rapprochement entre les peuples.

Sefrick Abdou

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

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