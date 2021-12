L’ANADEN en partenariat avec l’Université des Comores pour moderniser l’éducation aux Comores

Le numérique est actuellement le secteur qui préoccupe le monde entier. L’université des Comores, malgré des moyens limités, semble ne vouloir pas rester spectateur et par conséquent rater le train de la révolution technologique axé sur l’enseignement.

Avec l’agence nationale du développement et du numérique ( ANADEN), un partenariat a donc été conclu samedi dernier. Selon le Dr Ibouroi Ali Toibibou administrateur de l’UDC, “l’université des Comores dans son plan stratégique 2019-2023 compte proumouvoir une pédagogie innovante axée sur les technologies numériques en renforçant le caractère innovant de toutes les formations au moins à travers l’intégration progressive et étudiée de nouveaux outils et support de formation basée sur le numérique. L’objectif ultime est de consolider et de développer les technologies numériques au service de la formation et de la recherche”.

Alors que nous sommes dans une époque où le digital occupe une place importante dans nos vies, le but de ce partenariat pour l’université des Comores est de faire de ce secteur un tremplin pour l’amélioration du système éducatif comorien. L’accord conclu indique une volonté de moderniser l’université des comores en épousant les nouvelles technologies du numérique pour permettre les étudiants comoriens de maîtriser l’utilisation des nouveaux outils d’informatique.

Cette initiative salutaire va faciliter non seulement la formation des enseignants et étudiants aux technologies numériques mais aussi le renforcement des outils et équipements informatiques au profit des étudiants. Alors que la pandémie a signé la nécessité de mettre l’accent sur l’enseignement en ligne, ce partenariat va permettre également la transition vers le e-learning à l’université des Comores.

“Nous avons initié cette démarche auprès de l’université des comores pour rendre ce virage vers le E-éducation en une réalité pour le secteur de l’éducation aux comores” a rappelé le Directeur de l’ANADEN Chamsoudine Mzaouiane.

L’Anaden ayant comme objectif de mettre en place la politique du chef de l’État et les stratégies du gouvernement sur le secteur du digital se joint à l’université des Comores pour assurer la modernisation et digitalisation de l’enseignement et de la recherche aux Comores.