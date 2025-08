L’ambassadeur Sylvain Riquier décoré à la fin de sa mission aux Comores

Ce lundi 4 août 2025, à Beit-Salam, le président Azali Assoumani a reçu l’ambassadeur de France aux Comores, Sylvain Riquier, à l’occasion de la fin de sa mission diplomatique. En signe de reconnaissance, il l’a décoré en l’élevant au rang de Chevalier de l’Ordre du Croissant Vert, une distinction honorifique qui marque la qualité des relations entretenues durant son mandat.

Le président a salué le rôle actif joué par le diplomate dans le renforcement de la coopération entre les Comores et la France, avec des résultats concrets dans plusieurs domaines prioritaires : éducation, santé, environnement, sécurité, et formation.

Il a également rappelé que les relations entre les deux pays sont profondes et particulières, héritées d’une histoire commune, d’une culture partagée et de liens humains forts. Des relations parfois complexes, mais portées par une volonté constante de dialogue, de respect mutuel et de confiance.

« Vous avez su faire de votre mission un lien vivant entre nos deux peuples. Les Comores resteront dans votre cœur. Vous y serez toujours le bienvenu, en tant qu’ami », a déclaré Azali Assoumani à l’issue de la cérémonie.

La fin de cette mission marque une nouvelle étape dans les relations entre Moroni et Paris, avec l’espoir que les efforts engagés ces dernières années se poursuivent et s’intensifient.



IBM