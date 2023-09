L’ambassadeur saoudien offre des bourses d’études.

L’ambassadeur saoudien auprès de l’Union des Comores a organisé une conférence de presse le 19 septembre à Moroni. Cette conférence avait pour objectif d’informer les journalistes et de répondre à leurs questions concernant la Journée nationale du Royaume d’Arabie saoudite, célébrée chaque année le 23 septembre. Lors de cette conférence, l’ambassadeur a mis en avant la Saudi Vision 2030, un plan national ambitieux qui vise une transformation sociale et économique majeure. Il a également mentionné les réalisations notables du Royaume en 2023, notamment une croissance record du PIB. En ce qui concerne les relations bilatérales, l’ambassadeur a évoqué plusieurs projets de développement en cours aux Comores, dont un projet de distribution d’eau à Moroni doté d’un budget de 5 millions de dollars. De plus, il a encouragé les étudiants comoriens à s’intéresser aux bourses d’études offertes par l’Arabie Saoudite disponibles pour eux.

ANTUF Chaharane