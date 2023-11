L’Ambassadeur Iranien évoque l’avenir des relations avec les Comores et l’espoir de la libération de Sambi

Dans une récente interview exclusive avec HaYba fm, l’Ambassadeur de l’Iran à Antananarivo a exprimé sa conviction que la rupture des relations entre les Comores et l’Iran était une parenthèse. Les autorités des deux pays travaillent activement à la normalisation de ces liens séculaires.

Les relations entre l’Iran et les Comores remontent à des siècles, avec des influences culturelles et historiques profondes. L’Ambassadeur souligne l’importance de refermer cette parenthèse pour le bénéfice des deux nations, mettant en avant des domaines tels que l’éducation et la santé qui pourraient bénéficier d’une normalisation des relations.

L’Ambassadeur a partagé son enthousiasme lors de sa première visite aux Comores, soulignant le potentiel pour renforcer la lutte contre la précarité et promouvoir le développement durable. Il a également plaidé en faveur d’une meilleure intégration régionale dans l’Océan Indien.

Sur la question cruciale de la rupture des relations, l’Ambassadeur a souligné qu’elle aurait pu être évitée, insistant sur la nature bénéfique et fraternelle des liens séculaires entre les deux pays. Il a exprimé l’espoir d’une reprise rapide des relations, soulignant l’importance de considérations mutuelles plutôt que de querelles géopolitiques.

Une partie significative de l’entrevue a été consacrée à la rencontre de l’Ambassadeur avec l’ancien président Sambi, où des discussions amicales ont eu lieu sur divers sujets, y compris les événements mondiaux et la situation au Moyen-Orient.

En abordant la question de la libération de l’ancien président Sambi, l’Ambassadeur a exprimé son optimisme, soulignant la possibilité de sa libération conformément à la législation comorienne, surtout avec le président Azali maintenant à la tête de l’Union Africaine.

Enfin, l’Ambassadeur a évoqué les prochaines élections présidentielles aux Comores, soulignant que l’organisation efficace renforcerait l’image internationale du pays. Il a assuré qu’en tant que diplomate, il ne soutient aucun parti ou candidat spécifique, mais coopérera avec le président élu par le peuple comorien.

L’interview a également abordé la situation au Moyen-Orient, avec l’Ambassadeur notant un changement d’équilibre après l’opération de la Tempête Al Aksa du Hamas. Il a souligné les conditions difficiles à Gaza et a critiqué le silence international face à la brutalité subie par les Palestiniens, appelant à une prise de conscience mondiale.

Misbah Said