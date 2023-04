L’ambassadeur de la Fédération de Russie rencontre le Président de l’Union des Comores

L’ambassadeur de la Fédération de Russie accrédité en Union des Comores résidant à Madagascar, SEM. Andrey Andreev, a effectué une visite de travail à Moroni où il a été reçu à Beit Salam. Cette rencontre était l’occasion pour SEM. Andreev de discuter avec S.E.M. AZALI Assoumani, Président de l’Union africaine et Président de l’Union des Comores, de la volonté commune de renforcer la coopération russo-africaine et de développer davantage les relations russo-comoriennes.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux relations amicales et de coopération qui existent entre la Russie et les Comores. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer ces relations dans divers domaines, tels que l’économie, le commerce, la culture et l’éducation.

SEM. Andreev a salué les efforts du gouvernement comorien pour promouvoir la stabilité et le développement économique du pays. Il a également exprimé la volonté de la Russie de continuer à soutenir les Comores dans leurs efforts de développement.

Pour sa part, S.E.M. AZALI Assoumani a remercié la Russie pour son soutien continu et a exprimé sa satisfaction quant à l’état actuel des relations russo-comoriennes.

Soibah Said, journaliste comoresinfos