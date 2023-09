L’agriculture Comorienne submergée par les importations : un Défi persistant

Les journalistes d’Al-Watwan, après avoir interrogé divers acteurs du secteur agricole comorien, révèlent une situation préoccupante. Malgré l’engagement des jeunes et les initiatives gouvernementales, les marchés sont inondés de produits agricoles importés, principalement de Madagascar et de Tanzanie, éclipsant les produits locaux.

Les raisons sont multiples: licences d’importation, manque de moyens de conservation, et des financements souvent accordés par favoritisme ou corruption, ce qui entrave l’efficacité des programmes de soutien. L’agro-entrepreneur Faiçal Bianrithi et le fondateur de la ferme Maesha, Layal el-Kader Ben Mohamed, pointent le manque d’infrastructures et de soutien gouvernemental.

Abdillahi Msaidié, élu de l’Union des chambres d’agriculture, évoque le rôle des autorités dans l’octroi des licences d’importation. Il note que bien que des programmes comme Afidev aient été lancés, ils n’atteignent que moins de 60% de leur cible réelle, avec « 60% des agriculteurs ne bénéficiant d’aucun accompagnement ».

Le Dr Mohamed Oussouf Fouad, du ministère de l’Agriculture, reconnaît certains défis, mais mentionne des améliorations grâce à ces initiatives, passant de 35% à 40-45% d’autosuffisance alimentaire. Cependant, le favoritisme dans l’octroi des financements reste un obstacle majeur à surmonter pour réaliser le potentiel agricole des Comores, et contrer la dépendance vis-à-vis des importations qui affecte négativement les agriculteurs locaux et l’économie nationale.

ANTUF Chaharane