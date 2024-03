L’africa CDC a remis un lot d’équipements au ministère de la Santé.

L’Africa CDC a remis un important lot d’équipements au ministère de la Santé en présence de Mme la ministre de santé Loub Yakout, de la représentante de l’Unicef afin de renforcer le système de maintien de la chaîne du froid. Ce lot comprend 274 portes-vaccins, 32 réfrigérateurs, 49 panneaux solaires, 17 congélateurs, ainsi que divers accessoires en pièces détachées, d’une valeur totale de 199 millions de francs comoriens.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Sauver des vies et des moyens de subsistance » de l’Africa CDC, en partenariat avec la fondation Mastercard et l’Unicef.

Lors de la remise de ces équipements, la ministre de la Santé Mme Loub Yakout a affirmé que ce lot permettra de répondre aux besoins non satisfaits des actions prioritaires de la stratégie nationale de vaccination SNV 2023-2027.

Quant au chef de la délégation de l’Africa Cdc M. Lul Pout Rick, il a exprimé son engagement envers le stockage efficace et le transport sécurisé des vaccins jusqu’au dernier kilomètre, dans le but de soutenir la lutte contre les maladies évitables par la vaccination et de contribuer à la réduction de la mortalité infantile en Afrique, en commençant par les Comores.

Le chef de la délégation a également souligné l’importance du renforcement des capacités des agents de santé de première ligne en matière de gestion des incidents.

Cette initiative promet d’avoir un impact significatif sur la santé publique en améliorant l’accès aux vaccins et en renforçant les capacités du système de santé local.

Sefrick Abdou