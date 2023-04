L’affaire Nazra : révélations chocs impliquant Belou, délégué à la défense du président.

L’opposant exilé et leader du mouvement Hury Achmet, a récemment fait des révélations explosives dans une vidéo concernant l’affaire Nazra. Cette jeune fille a été arrêtée à l’étranger pour son implication présumée dans une escroquerie en pyramide de Ponzi, ayant causé la perte de plus de 4 milliards de francs comoriens. De nombreux dirigeants politiques, commerçants et employés de l’État seraient également impliqués dans cette affaire.

Selon Achmet, Nazra l’aurait appelé lors de son arrestation dans un aéroport à l’étranger, affirmant être en danger et accusant Belou, chargé de la défense du président Azali, de l’avoir piégée. En larmes et paniquée, elle aurait expliqué être victime d’un complot visant à lui faire porter le chapeau.

Ce témoignage vient confirmer certaines rumeurs selon lesquelles Nazra n’était pas à la tête de cette escroquerie, mais aurait été utilisée par des membres du gouvernement, notamment Belou, délégué à la défense et numéro 1 du parti au pouvoir CRC.

La question se pose désormais sur la manière dont une jeune fille aurait pu monter une telle arnaque sans l’aide de personnes haut placées.

L’affaire prend une tournure encore plus grave, car certaines sources affirment que des fonds publics auraient été détournés et injectés dans cette escroquerie. Il s’agirait donc également d’un détournement de fonds publics, soulevant de nombreuses interrogations quant à la véritable nature de cette affaire.

Antuf chaharane