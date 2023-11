L’AFD finance l’emploi à hauteur de 4 Millions d’Euros.

L’archipel des Comores, dans son effort continu pour stimuler l’emploi et le développement économique, a récemment franchi une étape importante. En effet, dans le cadre du projet Facilité emploi, financé à hauteur de 4 millions d’euros par l’Agence Française de Développement (AFD), des conventions de financements ont été signées avec deux associations clés : l’Association pour le Développement de la Femme de Ntsorale Dimani (ADFND) et l’Association des Consommateurs des Technologies de l’Information et de la Communication (ACTIC).

L’ADFND, centrée sur la promotion d’une pêche écologique et résiliente, se voit attribuer un financement significatif pour un projet ambitieux dans les régions de Dimani, Washili et Badjini. Ce projet cible spécifiquement les jeunes et les femmes, avec un objectif clair : l’insertion professionnelle dans le secteur de la pêche. Les actions envisagées incluent la fourniture d’équipements de pêche et de nouveaux bateaux, l’amélioration des pratiques de manutention, de conservation et de commercialisation des poissons, ainsi que la mise en place d’une unité de vente de matériel de pêche. Avec une subvention de 71 946 535 kmf et une durée d’exécution estimée à 24 mois, ce projet promet la création de 45 nouveaux emplois dans les communautés ciblées.

D’autre part, l’ACTIC bénéficie d’un financement de 79 814 499 kmf pour soutenir des projets d’entrepreneuriat chez les jeunes hommes et femmes des milieux ruraux. Ce financement s’inscrit dans le cadre du « lot 3 » du projet Facilité emploi, visant un appui technique et financier aux entrepreneurs individuels. L’objectif est clair : réduire le chômage des jeunes dans les milieux ruraux, en favorisant leur intégration dans l’économie active.

Ces initiatives, au-delà de leur portée économique immédiate, symbolisent un engagement fort du gouvernement comorien pour l’emploi et le développement durable. Elles illustrent également l’importance de partenariats stratégiques, en l’occurrence avec l’AFD, dans la réalisation des objectifs de développement national.

En conclusion, le projet Facilité emploi se présente comme un vecteur de changement significatif pour les Comores, en ouvrant de nouvelles voies pour l’emploi et en renforçant le tissu économique local, surtout dans des secteurs clés comme la pêche et l’entrepreneuriat rural.

ANTUF Chaharane