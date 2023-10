La surprise politique de l’année : Un médecin inconnu, Salim Issa Abdillah, Candidat du Juwa aux Élections Présidentielles 2024

Le parti Juwa, dirigé par l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi, a officiellement annoncé son candidat pour l’élection présidentielle de janvier 2024. Le choix s’est porté sur le docteur Salim Issa Abdillah, un nouveau venu en politique chargé de représenter le principal parti de l’opposition.

Salim Issa Abdillah, un médecin qui exerce dans le quartier de Moroni Hadoudja, a été désigné parmi 131 grands électeurs répartis entre les différentes îles des Comores et la France, à l’issue d’une primaire qui s’est tenue le 29 octobre. Il dispose désormais jusqu’au 17 novembre pour préparer son dossier de candidature et le soumettre à la Cour suprême. Ses rivaux lors de cette sélection étaient l’avocat et ancien ministre des affaires étrangères, Fahmi Said Ibrahim, le douanier et ancien député de Moroni nord, Ibrahim Mohamed Soulé, ainsi que le commerçant Allaoui Fikira.

Originaire de Foumbouni, au sud de la Grande-Comore, Salim Issa Abdillah a obtenu son diplôme de baccalauréat scientifique en 1992. Il a ensuite poursuivi ses études de médecine à Madagascar. Après avoir achevé sa formation, il est retourné dans son pays natal, où il a travaillé dans plusieurs hôpitaux des Comores. En 2013, il a établi son propre cabinet médical à Hadoudja, un quartier de la capitale Moroni. À l’âge de 49 ans, il est marié et père de quatre enfants.

Bien que Salim Issa Abdillah soit un inconnu sur la scène politique, même au sein de son propre parti où il occupait le poste de contrôleur adjoint, des informations indiquent qu’il bénéficie du soutien de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Cette affiliation explique en partie sa candidature et sa promesse de raviver l’Accord de Fomboni, qui garantissait l’autonomie des îles comoriennes et instaurait une présidence tournante tous les cinq ans entre les îles, au lieu de dix ans comme c’est actuellement le cas.

Misbah Said