La station d’essence de BONZAMI nie les accusations portées sur certains médias de la place.

La station BONZAMI serait dans le viseur de la SCH. Cette dernière, continue de manipuler l’opinion publique et aussi manigancer afin de fermer la station. Selon des informations concordantes, la société SCH propage des fausses informations dans le seul but de nuire à la crédibilité de la station.

Par ailleurs, ce derniers temps, certains chauffeurs et propriétaires de voitures se plaignent de la qualité des produits pétroliers vendus dans les stations essence. Pendant ce temps, entre la société comorienne des hydrocarbures et les stations, l’un envoie la faute à l’autre. On ne sait jusqu’à maintenant qui est vraiment le responsable de ce fléau qui met en perille beaucoup de voitures. Mais on sait une chose, les stations ne produisent pas ces produits.

Rappelons que dans une conférence de presse tenue par la société comorienne des hydrocarbures, le mois dernier pour démentir les accusations portées contre eux sur ces produits, les conférenciers ont tenu à assurer à la population la vérification de tous les produits reçus avant la distribution via leurs laboratoires et ils ont confirmé que des tests de contrôles dans les stations sont réalisés pour voir aussi la qualité et la norme des cuves des distributeurs.