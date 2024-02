La Sonede lance un appel à payer les factures pour sauver l’approvisionnement en eau

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede) a lancé un appel pressant à ses clients ce lundi 26 février. Dans une déclaration à la presse, la direction de la Sonede a exprimé son besoin urgent de paiement des factures, mettant en lumière la crise financière que traverse l’entreprise.

Contrairement à sa jumelle, la Sonelec, qui bénéficie d’un soutien financier gouvernemental, la Sonede se retrouve dans une situation délicate, avec des problèmes de trésorerie exacerbés par le non-paiement de près de 50% des ventes d’eau. Cette situation est d’autant plus critique dans les zones périphériques, où l’approvisionnement en eau est vital et quotidien, contrairement à la capitale, Moroni, qui peine à recevoir un débit régulier.

Mounir Mcharichi, directeur adjoint de la Sonede, a souligné l’importance d’un soutien mutuel entre la société et ses clients. « Nous avons besoin de nos clients comme ils ont besoin de la société. Chacun doit soutenir l’autre, main dans la main. Nous devons faire le tout pour que la population reçoive de l’eau convenablement. Mais, cela ne doit pas se faire sans leur appui. C’est-à-dire payer les factures. Et on comptabilise beaucoup de factures impayées. Là, nous n’avons pas le choix que de lancer une opération de coupure d’eau dans certains foyers qui n’ont pas payé leurs factures. C’est une autre façon de récupérer cet argent », a-t-il déclaré.

Le directeur commercial de la Sonede, Chakira Maliki, a également exprimé les difficultés financières rencontrées par l’entreprise, soulignant que les retards de paiement entravent les travaux de maintenance nécessaires. « Nous demandons aux clients d’apporter leur soutien, en réglant les factures. Il y a pas mal de clients qui accumulent plusieurs mois d’arriérés et ne se manifestent pas. Pourtant, on a essayé de trouver une solution à l’amiable. Nous les avons interpelés en envoyant des courriers. Donc, nous sommes dans l’obligation de faire cette opération de coupures d’eau », a-t-il ajouté.

Face à cette situation, le conseiller juridique de la Sonede, Abou Nour Mohamed, a souligné que l’entreprise est dans son droit en demandant le paiement des factures conformément à la loi de l’eau. « La société a l’obligation de fournir de l’eau et le client doit aussi payer sa facture. Nous allons travailler avec la gendarmerie et la police nationale dans cette opération. Et ça sera dans toutes les îles », a-t-il précisé.



