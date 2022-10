La seule rescapée de Yemenia Bahia Bakari s’est mariée

C’est une nouvelle réjouissante. La seule rescapée du crash aérien de la compagnie Yemenia aux Comores en 2009, Bahia Bakari, vient de dire oui à son « premier et unique amour » de sa vie comme elle l’indique sur son compte Instagram.

L’heureux élu n’est ni de la même nationalité ni de la même religion que Bahia. Des différences qui avaient rencontré la farouche opposition de la famille de la musulmane franco-comorienne qui a fini par imposer son choix.

