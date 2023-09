La sécurité Présidentielle aux Comores: tensions politiques et des craintes de Coup d’État?

La situation politique aux Comores semble être sur un fil. Récemment, une vidéo a circulé montrant le président comorien entouré de personnes qui sont désigné par les internautes comme étant des gardes du corps étrangers lors d’un événement du Maoulid. Est ce vraiment des garde du corps, ou simplement des journalistes ?

Dans tout les cas leur presence suscite des interrogations sur la confiance du président envers sa garde rapprochée locale. Cette situation n’est pas sans rappeler les jours sombres où les mercenaires faisaient partie de la garde présidentielle sous le régime d’Abdallah.

Dans un contexte africain plus large, les tentatives de coup d’État ne sont pas rares, et l’histoire politique des Comores elle-même est émaillée de coups de force. L’opposition, se trouvant dans une impasse, n’a eu d’autre choix que de boycotter les élections récentes. Cependant, malgré ce boycott, le président Azali, avec la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) apparemment de son côté, semble en passe d’être réélu.

L’engagement de gardes du corps étrangers peut être interprété comme un signe de l’inquiétude présidentielle face à des menaces potentielles, internes ou externes. Cela soulève également des questions sur la stabilité politique du pays, surtout dans un contexte où l’opposition est réduite au silence et où les élections sont entachées de controverses.

Les Comores, comme d’autres nations africaines, sont à un carrefour. La confiance dans les institutions locales est cruciale pour la stabilité et la démocratie. L’emploi de gardes du corps étrangers par le président pourrait être un symptôme d’une méfiance plus profonde, et peut-être un présage de défis politiques futurs.

ANTUF Chaharane