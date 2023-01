La SCH aurait accepté de vendre de l’essence à BONZAMI mais à plusieurs conditions

Après avoir longuement véhiculé des rumeurs qui selon lui l’essence des hydrocarbures était pollué et qu’il ne le vendait pas. Nous apprenons de sources fiables que la station BONZAMI aurait demandé finalement à être livrée de l’essence.

La direction aurait accepté mais elle aurait aussi imposé quelques conditions.

D’abord, BONZAMI devrait envoyer officiellement un courrier explicatif en précisant la raison qui l’avait poussé à fermer sa pompe à essence. Ensuite, la SCH aurait exigé aussi le nettoyage des cuves et la mise aux normes des installations requises par la Société.

Selon encore notre source, la SCH s’apprêterait à faire des contrôles de la station afin de s’assurer de la mise aux normes avant de recommencer la livraison d’essence.

