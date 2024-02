La Russie se dit prête à aider les Comores à récupérer Mayotte.

Dans une révélation marquante, Andrey Andreev, l’ambassadeur de la Fédération de Russie résidant à Antananarivo mais en charge des relations avec les Comores, a exprimé la volonté de la Russie de soutenir les Comores dans leur quête pour récupérer la souveraineté sur l’île de Mayotte. Lors d’une interview exclusive avec Al-watwan, Andreev a mis en lumière l’engagement de son pays à examiner toutes les demandes de la partie comorienne, en alignement avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU. Cette position s’inscrit dans le cadre d’une coopération élargie entre la Russie et les Comores, couvrant divers domaines tels que l’éducation, la culture, le commerce, et le développement économique.

L’ambassadeur a souligné l’importance d’une relation basée sur l’égalité et le respect mutuel, tout en rappelant l’assistance humanitaire et éducative apportée par la Russie aux Comores au fil des années. Plus de 1 000 Comoriens ont bénéficié de formations supérieures en Russie, avec un quota annuel de 20 bourses d’études pour les étudiants comoriens. Andreev a également mis en avant le soutien de la Russie au droit des Comores de restaurer leur souveraineté sur Mayotte, un sujet de discorde historique avec la France.

La coopération bilatérale s’étend à l’agriculture, la pêche, l’exploitation minière, l’énergie, le tourisme, et la création d’infrastructures, avec la Russie prête à augmenter les échanges commerciaux, notamment dans les secteurs des céréales, des engrais, et des équipements. L’année 2023 a vu plusieurs initiatives visant à renforcer les liens entre les deux pays, y compris des conférences sur le développement touristique et des échanges entre milieux d’affaires.

Malgré l’absence d’une représentation diplomatique russe permanente aux Comores, Andreev a rappelé les rencontres fréquentes entre les hauts responsables des deux pays, y compris les visites du président comorien en Russie. Il a toutefois noté l’absence d’une mission diplomatique comorienne à Moscou, un vide qui, une fois comblé, pourrait favoriser le développement des relations bilatérales.

L’entretien a aussi abordé la réussite du dernier sommet Russie-Afrique, qui a renforcé la coopération multilatérale, notamment par des engagements en matière de coopération humanitaire et culturelle. Un projet phare est l’ouverture prochaine d’un Centre culturel russe à Moroni, qui devrait intensifier les échanges éducatifs et culturels.

Face aux critiques occidentales sur son influence en Afrique, la Russie, par la voix d’Andreev, a réaffirmé son engagement pour un ordre mondial juste et multipolaire, insistant sur le droit des pays africains de choisir librement leurs partenaires internationaux. L’ambassadeur a conclu en affirmant la capacité de la Russie à poursuivre une politique étrangère indépendante et efficace, malgré les pressions occidentales.

Cette déclaration audacieuse de la Russie pourrait remodeler les dynamiques géopolitiques dans l’Océan Indien, en particulier dans le contexte de la question de Mayotte, et témoigne de l’intensification des efforts russes pour renforcer ses liens avec l’Afrique.

Saïd Hassan Oumouri