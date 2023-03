La Russie prête à aider les Comores dans l’énergie, la pêche…

Comment la Russie envisage-t-elle de renforcer sa coopération économique avec les Comores et d’autres pays africains ?

Nous sommes prêts à envisager toutes les options de coopération, en tenant compte des intérêts nationaux des Comores. Il me semble que dans un avenir proche nous pourrions établir une coopération mutuellement avantageuse dans le domaine de la pêche et de l’agriculture. Nous avons de bonnes opportunités d’accroître les échanges, notamment grâce à l’expansion des approvisionnements russes en céréales, en engrais, en équipement etc. Nous serions intéressés par des propositions de travail conjoint sur le développement des infrastructures dans votre pays.

Les partenaires africains manifestent leur intérêt pour l’acquisition d’une large gamme de produits russes, tels que les céréales et les engrais, y compris les engrais azotés. Notre pays est un fournisseur fiable.

Nous voyons de bonnes perspectives d’établissement d’une coopération dans le secteur de l’énergie. Et pas seulement en raison de l’exportation de pétrole et de produits pétroliers russes. De nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est ont leurs propres sources de pétrole et de gaz et, bien sûr, l’industrie pétrolière et gazière du continent continuera à se développer à un rythme plus rapide. La tâche qui nous attend est de promouvoir la création d’une infrastructure fiable pour la production et le transport des produits énergétiques africains et le développement des marchés intérieurs.

