La Russie affirme que Mayotte est comorienne.

Réaction de Mme la députée YOUSSOUFA suite aux messages du ministre Russe Lavrov sur Mayotte

« Je suis particulièrement inquiète de la montée de la tension dans notre region avec Moscou qui répète ses déclarations contestant la souveraineté française à Mayotte: ce matin, c’était dans la bouche du Ministre Lavrov.

Pour rappel, la Marine russe est en exercice avec la marine chinoise dans le canal du Mozambique à partir du 17 fevrier 2023, à seulement 2000 km de Mayotte.

Encore une fois, le « partenaire » Azali fait chanter Paris pour obtenir Mayotte avec l’arme migratoire et ses alliés russes… il est toujours reçu à bras ouverts par le président Macron à l Élysée pour mieux nous écraser.

C’est une catastrophe pour Mayotte: il faut revoir la politique de la France vis à vis des Comores et sanctionner cet état qui déstabilise et revendique notre départ.

Fin des illusions du Quai d’Orsay et des petits arrangements malsains: Mayotte est en danger, la France doit réagir pour se protéger »