La route Mitsoudje-Foumbuni : Entre défis imprévus et progression prometteuse !

Le projet de réhabilitation de la route Mitsoudje-Foumbuni, entrepris par l’entreprise chinoise Cgc, a récemment franchi une étape significative malgré quelques obstacles. Lancés depuis le 23 juillet dernier, les travaux avancent de manière satisfaisante selon les déclarations du directeur général des routes, M. Idaroussi Saïd Housseini. Le chantier, qui consiste à rénover une distance de 38 km, a atteint le point kilométrique zéro (Pk0) avec la première planche d’essai d’enrobée, suscitant de l’espoir quant à une possible finition anticipée.

Le directeur général des routes se montre optimiste quant au respect des délais, malgré les 14 mois déjà consommés sur les 24 prévus pour le projet. « Presque dix mois pour tout finir. Nous espérons même finir avant le délai butoir. Nous avons presque fini. Nous sommes dans les travaux de rechargement qui est la préparation de la couche de base. Sur ce, nous avons, depuis dimanche, entamé la première planche d’essai concernant la mise en œuvre des enrobées », déclare-t-il confiant.

La réalisation de la première planche d’enrobée, d’une longueur de 150 mètres dans la traversée de Mitsoudje (Pk0), marque une étape importante du projet. Cela permettra de tester le comportement des enrobées et de vérifier leur conformité aux normes de mise en œuvre. «Nous allons tirer les leçons. Dès que nous allons obtenir la formule adéquate, nous allons continuer la mise en œuvre au fur et à mesure», explique M. Housseini.

Toutefois, des défis subsistent, notamment les problèmes avec les riverains. M. Housseini reconnait que certains citoyens résidant dans la zone d’influence du projet se plaignent régulièrement. La réhabilitation de la route dans des zones où des bâtiments ont été construits sans respecter le code de l’urbanisme présente des obstacles, notamment en ce qui concerne le drainage des eaux et l’élargissement de la route pour répondre aux normes internationales sur le long terme.

En outre, l’entreprise Cgc a dû faire face à un problème particulier au Pk11/600. Après avoir réalisé le coffrage et coulé le béton, des individus non-identifiés ont décoffré le béton avant le délai normal, dérobant du matériel de construction. Un acte inacceptable, selon le directeur général des routes, qui assure que les juridictions compétentes seront saisies pour traduire ces malfaiteurs en justice.

Le projet de réfection de la route Mitsoudje-Foumbuni prévoit la rénovation d’une distance de 38 km, avec une largeur de 6 m (hors gabarits) et 8 m avec les gabarits. Il couvre 19 localités bénéficiaires, de Mitsoudje à Foumbuni en passant par Singani, Dzahadju, Panda, Mirandu, Mlimani, Mandzisani, Shindini, Uropveni, et Malé. Le financement de ce projet, d’un montant de 9,7 milliards de francs comoriens, est assuré par le gouvernement comorien et la Banque africaine de développement.

Soibah Said