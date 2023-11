La République de Zambie abrite la 3ème Conférence internationale sur la santé publique en Afrique 2023

Ce matin, la troisième Conférence internationale sur la santé publique en Afrique s’est ouverte à Lusaka, avec la présence de SEM HAKAINDE HICHILEMA , Président de la République de Zambie, Premièr Ministre de Namibie, Dr Tedros Adhanom, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, et la Ministre de la Santé de Zambie ainsi que le Directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

L’événement a été organisé par l’Union africaine et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) en partenariat avec le ministère zambien de la Santé et l’Institut zambien de santé publique et a réuni des personnalités clés du continent telles que des chercheurs, des médecins et des étudiants. . En outre, plus de 40 médias africains ont été invités à participer à cet événement continental, montrant comment le continent brise les barrières et réaffirme sa puissance en matière de science et d’innovation grâce à de nouvelles connaissances et de nouveaux produits de santé.

En effet, à l’ouverture de la conférence, la ministre zambienne de la Santé, Sylvia Masebo, a accueilli toutes les délégations tout en exprimant « la fierté de la Zambie et de son ministère de la Santé » de « protéger ces œuvres pour le bénéfice de l’humanité ». Elle a ensuite souligné que les projets visant à promouvoir la vaccination et la recherche scientifique sont importants pour le continent, estimant que l’Afrique reste vulnérable aux diverses épidémies. La ministre a conclu en évoquant les épidémies qui ont ravagé l’Afrique ces dernières années. « Nous avons connu des épidémies de choléra, d’Ebola et de Covid-19. Je dois vous dire que nous avons tiré les leçons de ces urgences sanitaires et nous devons travailler au renforcement de nos systèmes de santé pour mieux protéger la population », a-t-elle espéré.

Veuillez noter que lors de la conférence de 2022, 2650 délégués de tout le continent africain et au-delà se sont réunis à Kigali. Ce nombre a augmenté cette année pour plus 4000 participant en raison de l’intérêt croissant de cette conférence portée aux questions de santé qui est un sujet préoccupant dans la lutte contre les maladies et l’amélioration de services de santé publique.

Sefrick Abdou, envoyé spécial de Comoresinfos à Lusaka.