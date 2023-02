La propreté urbaine : le geste essentiel des agents municipaux de Moroni pour notre bien-être collectif

Les agents du service de propreté de la ville de Moroni ont travaillé d’arrache-pied pour nettoyer l’axe routier de la Corniche en cette journée d’Al-Isra’ wal-Mi’raj. Ce geste important montre l’importance de la propreté dans notre environnement urbain.

La propreté est un facteur clé pour maintenir la santé et la sécurité de la population. Les déchets et les détritus peuvent nuire à la santé en attirant des nuisibles, en produisant des odeurs désagréables et en rendant les espaces publics moins attractifs pour les citoyens.

Les agents municipaux de la ville de Moroni qui travaillent chaque jour pour maintenir la capitale propre sont donc des héros méconnus. Leur travail permet d’améliorer la qualité de vie des habitants de la ville.

Please follow and like us: