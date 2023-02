La promotion de l’entrepreunariat, l’une des préoccupations du ministre des Finances Mze Aboudou Mohamed Chanfiou.

Mzé Aboudou Mohamed Chanfiou, ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire et ordonnateur national du FED, a participé à la première réunion du comité de pilotage du programme d’appui à la production, à l’industrialisation et au libre-échange au retaj. La rencontre a porté sur les défis à relever pour faire du programme un succès et en faire un levier pour l’investissement, l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes.

Il s’agit en effet du programme APILE, financé par l’Union européenne à hauteur de 3,5 milliards de francs comoriens, visant à promouvoir les politiques entrepreneuriales, notamment la création d’emplois pour les jeunes femmes et hommes, la croissance économique durable et inclusive, l’exportation des produits et le développement des ressources vertes et bleues et Dialogue public-privé.

Le ministre des Finances, Mzé Aboudou Mohamed Chanfiou, ordonnateur national de la FED, a remercié les participants pour leur participation enthousiaste à la première réunion du « Plan pour atteindre nos objectifs de production, de transformation et d’exportation » qui a marqué aujourd’hui un défi important pour résoudre les difficultés économiques, notamment en termes de production et d’intégration de notre pays dans l’économie mondiale ». Il a ajouté: « Il y a eu des discussions sur l’intégration économique concernant notre entrée dans l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Dans cette perspective, pour que notre pays s’intègre dans l’économie mondiale, ce type de projet d’accompagnement doit être mis en place.

A noter que ce projet fait partie de la politique globale de développement mise en place par le gouvernement dans l’objectif de faire de l’Union des Comores un pays émergent d’ici 2030.

Service de communication MFBSB