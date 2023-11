La présidentielle 2024 aux Comores : entre préparation, contestations et exigences de transparence

L’élection présidentielle de janvier 2024 aux Comores s’annonce sous des auspices intenses avec l’approche de la campagne officielle prévue pour débuter le 17 décembre 2023. Cette élection cruciale verra les Comoriens voter lors d’un premier tour le 14 janvier, suivi d’un second tour le 24 février.

Parmi les candidatures approuvées, dix ont été retenues pour participer à cette élection. Cependant, une contestation notable a émergé : celle d’Ahamada Marzouk, un candidat dont la candidature n’a pas été acceptée par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Cette exclusion a soulevé des questions et pourrait marquer la période pré-électorale de tensions et de débats politiques.

Les enjeux de cette élection sont de taille, incluant des défis économiques, sociaux et de santé publique. Les électeurs attendent des solutions concrètes aux problèmes persistants, tels que l’impact de la crise sanitaire et le chômage des jeunes. Les promesses des candidats seront scrutées et débattues au cours de cette période.

La situation d’Ahamada Marzouk met en lumière les dynamiques politiques et les défis de la démocratie dans le pays. Son cas pourrait influencer l’opinion publique et révéler des fractures au sein du paysage politique comorien.

Par ailleurs, une partie de l’opposition, menée par Mahmoud, ancien candidat à l’élection de 2019 du parti Juwa, et ses militants, a exprimé des réserves quant à la tenue de l’élection. Ils insistent sur la nécessité de conditions de transparence satisfaisantes avant de procéder au vote, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à l’approche de l’élection.

ANTUF Chaharane