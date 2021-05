La Présidente de la CNDHL souhaite une bonne fête de l’Aïd Indi mbaraka

” Et ce sera fierté.”

Les commissaires et le personnel de la CNDHL ( Commission nationale des droits de l’Homme et des Libertés) se joignent à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur à l’occasion de l’Aïd el Filtr.

Que Dieu exauce nos prières, nous protège et nous bénisse !

Par ailleurs, je vous remercie pour votre soutien indéfectible à mon endroit quelles que soient les circonstances.

Comme je le dis souvent, la vie (notamment la mienne) est un combat continu et inlassable.

Le combat pour les droits humains est l’affaire de tous et n’est pas facile. Cependant, il n’est pas impossible. Tous unis et chacun à sa façon et à sa place, nous le gagnerons.

J’y crois fortement.

Faisons, donc, ensemble de notre pays une référence en matière de respect, de promotion, de protection et d’accomplissement des droits humains. Et ce sera fierté.

Sittou Raghadat Mohamed ( SRM)

Présidente de la CNDHL