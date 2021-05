La première école de danse aux Comores a ouvert ses portes

Le Tché-Za School, c’est la première école de danse aux Comores comme le rapporte nos confrères de la Gazette des Comores. L’inauguration a eu lieu samedi dernier devant une foule réduite dans cette salle qui d’ores et déjà va accueillir les Comoriens, les professionnels, les amateurs et les scolaires.

Toujours selon le quotidien, c’est sur l’initiative de Salim Mzé Hamadi Moissi alias Seush, fondateur, chorégraphe et directeur artistique du collectif Tché-Za que la structure est née. Dans une ambiance conviviale, le Tché-Za School a ouvert ses portes samedi dernier au quartier Hamramba, route Buscail. A travers cette structure nouvellement née, plusieurs types de danse seront enseignés, il s’agit du Hip-hop, du New style, du Pop, du Break danse, de la House, du Krump, de l’Afro Dance et de la Danse Traditionnelle. Et comme plusieurs genres de danses y sont affectés, le patron de la compagnie Tché-Za va donc collaborer avec plusieurs professionnels dans l’initiation et la formation. « Dans un pays qui maque de tout », comme l’a souligné Youssouf Abdoulmadjid, le désormais dirigeant du Tché-Za School va avoir du pain sur la planche.