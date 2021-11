La nouvelle Représentante de l’Unicef à Dar-Nadjah, «réconfortée de la disponibilité du gouvernorat à travailler avec le SNU»

En visite de travail dans l’île autonome de Ndzuwani, la nouvelle Représentante du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) : Dr Mariame Sylla, a effectué ce mardi 23 novembre une visite de courtoise auprès du Secrétaire général du gouvernorat : Abdoulhamid Afraitane, représentant le Gouverneur Anissi Chamsidine.

L’entretien a porté sur les Droits de l’Enfant et les Droits de la Femme. Ils ont pu échanger, a-t-on noté, sur certains progrès réalisés dans le pays en général et à Anjouan en particulier, mais également abordé les défis qui restent à relever.Selon la Représentante de l’Unicef, le Secrétaire général du gouvernorat a été très positif en termes de progrès réalisés, les défis, mais aussi sa « disponibilité à travailler avec l’Unicef et tout le Système des Nations unies (SNU) » pour promouvoir les Droits de l’Enfant et la protection des femmes et des enfants.

Rappelons que la Représentante de l’Unicef a été réjouie de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, si bien qu’elle se sent à Anjouan comme étant chez lui a-t-elle ajouté. « J’ai quitté chez moi et je suis revenue chez-moi », a-t-elle apprécié. Puis d’ajouter que sa venue entre également dans le cadre de sa participation à la cérémonie officielle des Journées internationales des Droits de l’Enfant et de Lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles qui se tiendra conjointement à Pomoni-Anjouan, ce jeudi 25 novembre 2021.

Gouvernorat d’Anjouan