La nomination controversée d’Azali à la tête de l’UA : un dictateur à la tête d’une organisation régionale en péril

La nomination d’Azali Assoumani à la tête de l’Union africaine a suscité des réactions mitigées, voire pessimistes. Dans son discours d’investiture, Azali a affirmé sa volonté de privilégier le dialogue, alors même qu’il a emprisonné l’ancien président Sambi et que plusieurs hommes politiques comoriens se sont réfugiés à l’étranger par crainte de représailles.

Les opposants considèrent Azali comme un dictateur, qui privilégie la force plutôt que le dialogue. Le fait que la France, qui soutient depuis longtemps le régime comorien, ait placé Azali à la tête de l’Union africaine suscite également des interrogations quant à l’avenir de la question de Mayotte, territoire comorien occupé par la France.

Il est difficile de prédire combien de temps Azali restera à la présidence de l’Union africaine, mais ses détracteurs sont nombreux et son bilan en matière de droits de l’homme laisse à désirer. Les perspectives d’un dialogue constructif entre les différents acteurs de la région sont donc incertaines.

