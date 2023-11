La musique Comorienne rayonne en Egypte et sensibilise à la condition féminine : Le parcours inspirant de Malha.

La scène musicale comorienne brille à l’international grâce à Malha, une artiste comorienne qui a récemment participé au Festival international Africa News en Egypte. Lors de cet événement prestigieux, Malha a présenté avec succès la musique comorienne, notamment le twarabu, un genre musical profondément enraciné dans l’histoire culturelle des Comores et d’Egypte. La réception positive de sa musique souligne la curiosité et l’intérêt croissant pour les origines culturelles des Comores sur la scène internationale.

Malgré les défis significatifs auxquels fait face l’industrie musicale aux Comores, notamment le manque d’infrastructures et de professionnalisme, Malha reste résolument optimiste. Elle incarne l’esprit de persévérance, encourageant les jeunes artistes comoriens à suivre leur passion pour la musique et à surmonter les obstacles.

La situation des femmes dans la musique comorienne est un sujet particulièrement cher à Malha. Elle aborde les préjugés et les obstacles sociaux auxquels les femmes artistes doivent faire face, insistant sur l’importance de la résilience et de la réussite malgré ces défis

En décembre, Malha élargira son champ d’action en participant à une campagne de sensibilisation à Mayotte, axée sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle espère utiliser sa plateforme pour inspirer et libérer les femmes de l’oppression et de la violence

Par ailleurs, Malha est à la tête de « Kara Live », une initiative visant à promouvoir la musique live aux Comores. Elle exprime un besoin criant de soutien pour développer ce projet et mettre en lumière les talents locaux .

Elle appelle également à un soutien accru de la part du ministère de la Culture pour préserver le twarabu, un élément vital du patrimoine immatériel des Comores.

En prévision d’un clip et d’un projet pour le début de l’année prochaine, Malha envisage une tournée nationale et internationale. Elle reste une source d’inspiration, encourageant les artistes à croire en eux-mêmes et à poursuivre leurs rêves.

ANTUF Chaharane