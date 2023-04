La magie des nuits de fin de Ramadan à Moroni envolée suite à la décision du maire.

Le maire de Moroni a récemment pris une décision controversée durant le mois sacré du Ramadan : déplacer les vendeurs de rue et les étalages sur les trottoirs vers des endroits spécifiques tels que kalaweni. Cette décision a poussé de nombreux commerçants à s’installer ailleurs, notamment à Iconi, laissant Moroni ressembler à un champ abandonné en cette fin de Ramadan.

Cette situation est considérée comme une erreur monumentale et une perte économique pour la capitale. En effet, la fin du Ramadan est généralement une période propice aux affaires pour les commerçants. La population sort non seulement pour acheter, mais aussi pour renforcer les liens sociaux, se rencontrer et se croiser. Cette augmentation de l’activité sociale entraîne une hausse de la consommation.

La fête du Ramadan ne se résume pas à une simple question fonctionnelle d’achat et de vente, c’est aussi une culture, une habitude sociale et une manière de concevoir la vie. Ces moments particuliers ont marqué des générations et cette décision du maire est comparable à la suppression des marchés de Noël dans les villes européennes pour fluidifier la circulation.

En fin de compte, consommer pendant le Ramadan, c’est bien plus que de simples achats. C’est un moment de socialisation, de rencontre et de vie. La décision du maire de Moroni a donc des conséquences significatives sur la vie sociale et économique de la ville, soulevant de nombreuses critiques.

Antuf chaharane.