La journée mondiale de l’environnement, Mohéli réserve Biosphère ont été célébrés dans l’île de Djumbé Fatma

“La restauration des écosystèmes” fût le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de l’environnement . Une grande cérémonie qui avait réuni plusieurs autorités nationales et insulaires en présence du chef de l’Etat, a été organisée à cette occasion à la salle multifonctionnelle de Fomboni où plusieurs discours ont été prononcés.



Et d’une pierre deux coups ,la cérémonie avait comme premier objectif ,la remise d’attestation de l’UNESCO à Mohéli qui classe l’île en réserve de biosphère . Ce qui va appuyer, selon Bianrif Tarmidi Ministre de l’environnement, d’une manière durable la protection des écosystèmes dans l’île de Mohéli.

Un projet de valorisation des déchets, précisera Bianrif, est à cet effet financé par le PNUD afin d’appuyer la protection de l’environnement. Elle vise à la mise en place d’un mécanisme de collecte des déchets ménagers de la capitale de Fomboni ainsi que ceux des autres communes pour le traiter et les valoriser. C est un projet ,selon le Ministre de l’environnement, qui verra le jour dans les prochaines mois à Moheli .