La jalousie et l’envie n’expliquent pas la contestation populaire, Monsieur le Ministre et Madame la première Dame.

Dans le contexte politique et social comorien, il est fréquent de voir des critiques légitimes être rejetées comme de simples manifestations de jalousie. Cette attitude, observée chez des figures telles que le ministre de l’Agriculture, la première Dame ou la chanteuse Samra, montre une tendance à utiliser l’accusation de jalousie comme un moyen de défense contre les remises en question. Cette stratégie, loin d’être le propre des élites, se reflète dans la société comorienne dans son ensemble, où la critique est souvent perçue non pas comme une opportunité d’amélioration, mais comme une attaque personnelle.

Ce qui est particulièrement alarmant, c’est que des figures comme le ministre de l’Agriculture et la première dame, ainsi que d’autres, semblent sincèrement croire que l’envie et la jalousie sont les seules raisons derrière les critiques et les contestations à leur égard. Ils sont persuadés que ceux qui s’opposent à leur pouvoir le font par envie de leur succès, et non en raison de véritables préoccupations ou désaccords. Cette conviction est profondément inquiétante.

S’ils feignaient cette croyance, il y aurait une lueur d’espoir, car cela impliquerait qu’ils entendent et comprennent la critique, mais choisissent de la détourner en prétendant qu’elle est motivée par la jalousie, pour des raisons stratégiques. Toutefois, il semble qu’ils soient réellement convaincus que les protestations de la population, y compris les jeunes manifestant dans les rues, sont motivées par l’envie et la jalousie.

Cette attitude est particulièrement problématique car elle les rend sourds aux véritables préoccupations et critiques de leur peuple, et cela les rend dangereux. En ne reconnaissant pas les véritables motifs derrière les contestations, ils risquent de prendre des décisions qui exacerbent les tensions plutôt que de les résoudre, augmentant ainsi le risque de violence politique qui nous amènerai à un point de non retour.

ANTUF Chaharane