“La Haine contre le régime d’Azali et contre sa personne, cela ne fait pas un projet de société, ni ne fixe pas une plateforme politique”

Tribune: “La Haine contre le régime du Colonel Azali Assoumani et contre sa personne, cela ne fait pas un projet de société, ni ne fixe pas une plateforme politique – pour sortir le pays dans sa crise actuelle”.

Parce que la haine contre le Colonel Azali Assoumani ne constitue pas un projet de société, ni un programme politique pour constuire notre pays, point encore – un idéal de vie meilleure pour notre peuple;

Parce que renier à ce même Colonel Azali Assoumni – toute possibilité de légitimité, notamment – celui d’être un comorien – avec ses qualités et ses défauts, n’est point une avancée-démocratique pour notre pays, ou encore – une conscience collective pour les défis qui structurent notre pays, en ces temps d’une crise sanitaire pandémique mondiale, aussi grave – avec ses conséquences dramatiques, tant sur les hommes que sur leur environnement social et environnemental ;

Parce qu’insulter la famille et la personne du président Colonel Azali Assoumani – à longueur de journée – comme expression libre, cela n’est pas une vraie démocratie, et – en aucun cas, cela n’apporte aucune amélioration sur les conditions de vie de notre peuple – qui sont , c’est vraie, assez dures – en cette période;

Parce que oui, le Colonel Azali Assoumani a commis une faute, en voulant se maintenir au “Pouvoir” coûte que coûte, ce qui lui a conduit avec ses hommes – à falsifier une partie des résultats de l’élection présidentielle de 2029.

Mais – dans cette faute, il faut être honnête et objectif – il partage la responsabilité avec l’opposition. Car – celle-ci a joué, en somme – un rôle aussi néfaste et contradictoire – en ce qui concerne le déroulement et l’achèvement du processus de ces élections.

Elle a d’abord accepté de participer à ces élections – sous le protocole de la nouvelle constitution – dérivant des assisses nationales – qu’avaient préconisé les sages de notre Nation;

Dont – le Colonel Azali Assoumani, en fin stratége, il s’en a approprié.

Une stratégie respectable – même si on peut lui en contester la morale de celle-ci; Et – il en a fait un “Agora” National, pour débat haut en couleur sur les institutions de la présidence tournante (régime);

Ce – avec la participation unanime des partis politiques officiels dans le pays.

Alors qu’ensuite, cette même opposition – dans la contestation des résultats de ces élections, elle argumente que celles-ci sont tout bonnement et fortement illégitimes, car – nous dit-elle, elles sont contraires à la constitution.

Mais de quelle constitution parle-t-elle.

Et bien, l’ ancienne, remplacée – elle, par celle qui organisa ces élections problématiques. Pathétique et illogique cette opposition (osons le dire) – voire irrationnel – car en participant aux élections présidentielles de 2019, elle a validité explicitement la nouvelle constitution.

S’en suivent ensuite – toute une folie et une irrationalité de gestes et de paroles – de la part de cette opposition – en ce qui concerne – l’organisation de la contestation au Régime.

Elle est devenue aveugle sur la réalité qui prévaut au Pays, et sans trop de mots, elle devient caricature à elle-même, violence verbale et vulgarité comme hygiène de la bonne qualification d’opposant. C’est aussi – sans aucune proposition crédible pour constituer une alternative à ce régime dont elle conteste. Hormis – à chaque Dimanche place de la République à Paris, place D’Aix à Marseille et à travers les réseaux sociaux avec les fameux directs de la honte : “le radotage de la chanson sans musique, ni poésie lyrique, “Azali Nalawé”. Or, Cela ne fait pas danser des foules ni n’envoûte personne.

Parce que notre pays ne peut pas – en ce temps de crise sanitaire pandémique Mondiale, avec ses conséquences aussi dures sur la vie des peuples, dans toutes les domaines de la vie, se permettre d’autres crises : politiques ou autres – au vu de sa fragilité;

Nous acceptons donc la main tendue du Colonel Azali Assoumani – pour la paix de braves, ce – afin d’aller de l’avant pour l’intérêt suprême de notre Naion.

Nous disons ainsi – oui à l’unité Nationale – pour parler de l’avenir de notre pays , de ses institutions et de son état sociologique réel.

Nous formulons alors un appel à toutes les forces vives du pays, à prêter oreille attentive à cet appel du Colonel Azali Assoumani – pour s’assoir autour de la table et en parler de notre pays, et aussi – de faire le bilan de ses nouvelles institutions – notamment, revoir son état démocratique et ses défis.

Mohamed Raïm Al-Abdouraïm.

MMM’S.