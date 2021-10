La grande démonstration pacifique de Dzahadjou est très significative

Tribune: La région de Hambou entre en force pour la défense d’un état de droit aux Comores. Elle se réclame au côté de Mabedja à ciel ouvert. Ceci pour revendiquer leur place dans la classe des villages combattants des Comores. Les localités des Comores ont tendance à se compter chacune, sinon à se vanter chacune, par fierté, d’être parmi les villes honorables du pays, tout en citant des ancêtres que certaines en inventent pour leur part. Conquérir la dignité humaine n’a jamais été simple, sinon il n’aurait pas Ntibe, il n’aurait pas Msa Fumu, il n’aurait pas Massimu, il n’aurait pas Mtsala, il n’aurait pas Sultan Abdallah I, Abdallah II, Abdallah lIl à Anjouan, il n’aurait pas Zaïna Mderé, il n’aurait pas Djumbe Fatima, il n’aurait pas Mouigni Mku, il n’aurait pas Abdallah Abdou Hassane Agwa, il n’aurait pas Mabedja, il n’aurait pas Moustoifa Saïd Cheikh. Il aurait tout le monde. Le message est bien clair, le pouvoir ne porte rien à la région de Hambou, il ne porte rien au village de Mitsoudjé, c’est un pouvoir du clan Assoumani. Pour ne parler qu’une seule et unique chose pour que tout le monde partage le même avis, la route de Mitsoudjé est moitié islam, moitié kafir, elle est goudronnée de Moroni juqu’à la maison d’Ambari. Le pire d’égoïsme.



Mtsangadjou ya Dimani rattrape son retard devant les capitales des régions. M. Mchoubani en tête des jeunes gens pour montrer que c’est l’avenir de nos enfants qui s’enfonce dans le trou de Mnapessini.

Une nouvelle histoire des Comores est en pleine fabrication. Le cynique Assoumani se porte auteur principal pour l’écrire à l’envers, il est bien encré comme autant d’autres dans le passé, Idiamine Dada, Laurent Désiré Kabila, Mouboutou Sesseko, Hitler etc… Alors que d’autres concourent chacun pour son paragraphe avec illustrations pour l’amour des Comores.

Mabedja a suscité l’amour de la patrie. Il a redonné la conscience aux comoriens et aux comoriennes. Il est désormais à la connaissance de tout le peuple comorien que le moment venu, rien ne peut l’arrêter de récupérer sa dignité, sa liberté enfin sa souveraineté.

Le gouvernement de transition en exil conduit par son excellence M. Moustoifa Saïd Cheikh, assure le volet diplomatique. Il fait aucun laps du temps. Il travaille matin et soir, il lâche rien pour le bien des Comores, pour la stratégie de la chute d’Assoumani, pour un lendemain meilleur. Une procedure juridique est engagée pour qu’à chaque Ambassade des Comores à l’étranger ait un représentant accrédité par M. Moustoifa Saïd Cheikh, pour qu’à chaque réunion régionale ou internationale ait un représentant du gouvernement de transition en exil. Une étape positive rendue possible par le soutien de certaines grandes organisations européennes et africaines.



Le combat n’est pas simple surtout si on ne veut pas se venger à la façon du putschiste. Il n’est pas simple de mener un combat légal. Il n’est pas simple de combattre contre un fou. Il est pourtant simple pour un peuple vaillant d’abattre un oppresseur, le peuple a toujours le dernier mot. Chers compatriotes, le dernier mot nous appartient, insh’Allah.



MMADI MALIK HAKIM