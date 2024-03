Le dimanche 24 mars 2024 marquera une étape significative pour le tourisme aux Comores, avec l’arrivée du prestigieux paquebot de croisière « THE WORLD » au port de Moroni. Cette visite exceptionnelle apportera sur nos rivages plus de 100 visiteurs désireux d’explorer les splendeurs de notre archipel, offrant une occasion unique de mettre en avant la richesse et la diversité des Comores.

Le débarquement est soigneusement prévu entre 7h30 et 8h30, créant une opportunité précieuse pour nos invités de s’immerger dans l’exceptionnelle beauté et la culture de la Grande Comore. Cette fenêtre, bien que brève, promet d’être intense et enrichissante, tant pour les visiteurs que pour les habitants.

L’Office National du Tourisme des Comores, engagé dans la promotion de notre destination depuis plusieurs années, a orchestré une série d’activités et de circuits touristiques qui mettront en lumière les zones les plus emblématiques de la Grande Comore. Que ce soit nos sites historiques, nos paysages à couper le souffle ou notre riche héritage culturel, chaque aspect a été pensé pour enchanter nos visiteurs et leur laisser des souvenirs impérissables.

Nous appelons tous les acteurs du tourisme local à embrasser cette chance exceptionnelle. C’est le moment de démontrer l’hospitalité légendaire des Comores, en organisant des activités qui captivent et partagent l’essence même de notre culture. Ensemble, faisons de cette visite un moment historique qui contribuera à positionner les Comores comme une destination incontournable sur la carte mondiale du tourisme.

Saïd Hassan Oumouri