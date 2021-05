La Gouverneure de Ngazidja a célébré les deux ans passés à Mrodjou

26 mai 2019-26 mai 2021 : deux ans de bonne gouvernance à Ngazidja

La Gouverneure de Ngazidja, S.E. Mhoudine Sitti Farouata a réuni les Wangazidja dans la matinée du mardi 25 mai à Mrodjou, pour la célébration des deux ans depuis qu’elle tient les règnes de la Grande Comore.

Une grande cérémonie organisée en présence du Secrétaire Général du Gouvernorat et tout le cabinet de Mme la Gouverneure; une forte délégation venue de toutes les régions de l’île. Nous pouvons noter la présence de la vice-présidente de l’Assemblée et la députée de Hambou, des maires de Ngazidja, des notables ainsi que plusieurs personnalités féminines.



C’est le grand notable de Djongwe, Mzé Hadji Ali qui a parlé au nom des notables de Ngazidja en ouvrant la cérémonie, d’abord pour remercier la Gouverneure pour sa place «bien méritée» à Mrodjou et dont «les Grand comoriens ne regrettent pas leur choix» et a aussi remercié le chef de l’Etat d’avoir accordé sa confiance à Mme Mhoudine Sitti Farouata.

Le notable a haussé sa voix pour dénoncer le climat d’insécurité qui règne dans les champs et dans toutes les localités de Ngazidja, demandant aux autorités notamment Mme la Gouverneure, de trouver une solution face à ce fléau.



Dans son discours, elle a d’abord remercié le président de l’Union des Comores et sa femme et la Mouvance présidentielle qui lui ont accordé leur confiance en lui portant candidate aux élections des gouverneurs de Ngazidja en mai 2019.

Au nom des femmes comoriennes et jeunes filles, elle a remercié le chef de l’Etat pour avoir facilité l’émancipation de la femme comorienne en leur accordant les mêmes postes que ceux occupés par les hommes. La locatrice de Mrodjou a rappelé la bonne cohésion sociale qui règne entre le Gouvernorat et le gouvernement central.



Dans sa réponse dans la lutte contre les violences que subissent les jeunes femmes et enfants ces derniers temps, la Gouverneure a informé la mise en place très prochaine, de l’observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Un projet soutenu par le Gouvernement de l’Union des Comores et qui pourrait s’étaler dans les autres îles.

Elle a fait un appel à la diaspora comorienne et à l’opposition pour « qu’ensemble nous construisions notre pays puisque ce qui nous sépare est minime par rapport à ce qui nous rassemble ».

Gouvernorat de Ngazidja